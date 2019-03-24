ЧЕ-2020. Квалификация. Группа I. Россия разгромила Казахстан

Во втором матче отборочного этапа на чемпионат Европы-2020 сборная России встретилась с Казахстаном. Россиянам удалось одержать победу с крупным счетом.

ЧЕ-2020. Квалификация. Группа I

КАЗАХСТАН — РОССИЯ — 0:4 (0:2)

Астана. 24 марта.

Стадион: «Атсана Арена». 18546 зрителей.

Судья: Славко Винчич (Словения).

Казахстан: Непогодов, Бейсебеков, Логвиненко (Вороговский, 30), Е. Ахметов, Малый, Суюмбаев, Перцух (Жуков, 85), Куат, Зайнутдинов, Меркель, Муртазаев (Турысбек, 59).

Россия: Гильерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Ионов (Игнатьев, 61), Газинский, Оздоев, И. Ахметов (Ал. Миранчук, 72), Черышев, Дзюба (Чалов, 82).

Голы: 0:1 — Черышев (19), 0:2 — Черышев (45), 0:3 — Дзюба (52), 0:4 — Бейсебеков (62 — в свои ворота).

Предупреждения: Суюмбаев (49), Куат (59), Е. Ахметов (64), Черышев (70), Зайнутдинов (90).

7 (2) удары (в створ) 16 (7)

11 фолы 11

2 угловые 8

3 офсайды 2

43 % владения мячом 57

После серьезного поражения от сборной Бельгии России удалось реабилитироваться в игре с Казахстаном. Началось все с хорошего прохода Ионова на правом фланге и последующей передачей на Черышева. Удар с лету, и счет открыт! В конце первого тайма уже Дзюба навесил все с того же правого фланга. Черышев вовремя подставил ногу и сделал дубль. Позже самому Дзюбе удалось забить благодаря прострелу Черышева и прервать свою безголевую серию (свыше 1200 минут). Через 10 минут счет на табло сменился на 0:4. После отскока мяча Оздоев с 12 метров пробил, удар попытался заблокировать ногой Бейсебеков, но все закончилось очередным голом в ворота Казахстана.

Фото: твиттер сборной России

Источник: Еженедельник «Футбол»