Артем Дзюба: «Все думали, что я спекся и не хочу играть. Но я пришел в «Арсенал» с амбициями»

Автор: Лидия Дидык 0

РФПЛ. 29 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 6:0. Москва. «ВЭБ Арена». 6 апреля 2018 г.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем переходе в аренду в тульский «Арсенал». Футболист доволен тульским коллективом. 

«Каждый день нужно доказывать в нашем мире, в мире спорта, каждый день ты должен быть лучшим, стараться быть лучшим не только на словах, но и на деле.

Поэтому я пришел в таком состоянии ожидания, потому что многие не верили, многие говорили, что я спекся или что-то еще, уже не хочет играть, не может.

Поэтому я пришел с определенными амбициями, но пришел в тот коллектив, где я уже знал тренера и многих ребят, и в этом плане легко было адаптироваться.

Хотя я хорошо адаптируюсь в любом, наверное, коллективе. Но в целом меня очень хорошо здесь приняли. И я с первого дня, можно сказать, наслаждаюсь атмосферой и своим пребыванием», – рассказал Дзюба.

Фото: Global Look Press
Источник: канал Foot’больные люди на YouTube

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