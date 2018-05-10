Артем Дзюба: «Все думали, что я спекся и не хочу играть. Но я пришел в «Арсенал» с амбициями»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем переходе в аренду в тульский «Арсенал». Футболист доволен тульским коллективом.

«Каждый день нужно доказывать в нашем мире, в мире спорта, каждый день ты должен быть лучшим, стараться быть лучшим не только на словах, но и на деле.

Поэтому я пришел в таком состоянии ожидания, потому что многие не верили, многие говорили, что я спекся или что-то еще, уже не хочет играть, не может.

Поэтому я пришел с определенными амбициями, но пришел в тот коллектив, где я уже знал тренера и многих ребят, и в этом плане легко было адаптироваться.

Хотя я хорошо адаптируюсь в любом, наверное, коллективе. Но в целом меня очень хорошо здесь приняли. И я с первого дня, можно сказать, наслаждаюсь атмосферой и своим пребыванием», – рассказал Дзюба.

Фото: Global Look Press

Источник: канал Foot’больные люди на YouTube