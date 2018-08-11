«Милан» получит 12-14 млн евро от «Сассуоло» за Мануэля Локателли

Автор: Тимофей Поршнев 0

Manuel Locatelli

Стали известны финансовые условия перехода хавбека Мануэля Локателли из «Милана» в «Сассуоло». Опции обратного выкупа не будет.

«Нероверди» изначально возьмут полузащитника в аренду на сезон и выплатят ломбардскому клубу 2 миллиона евро. У «Сассуоло» будет обязательство впоследствии выкупить игрока за 10 миллионов.

«Милан» также может получить еще 2 миллиона в виде бонусов. Таким образом, переход футболиста обойдется «Сассуоло» в общей сложности в 12-14 миллионов евро.

По обновленной информации, у «Милана» не будет опции обратного выкупа полузащитника.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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