Александр Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции

Полузащитник Александр Головин вот-вот станет игроком «Монако». Однако принять участия в Суперкубке Франции футболист не сможет.

22-летний полузащитник сборной России Александр Головин приступит к тренировкам с «Монако» через неделю, и на матч за Суперкубок Франции с «ПСЖ», который состоится 4 августа в Китае, не поедет.

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев сообщил, что Головин подпишет контракт с клубом до конца этой недели. Игроку ЦСКА был предложен договор сроком на пять лет.

Сумма трансфера Головина составит 30 миллионов евро. При этом в случае последующей продажи футболиста из «Монако» ЦСКА получит процент от новой сделки.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»