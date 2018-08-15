В баре на стадионе «Бристоль Роверс» включили канал для взрослых вместо трансляции матча

Автор: Тимофей Поршнев 0

Bristol Rovers

«Бристоль Роверс» начал расследование по поводу включения в баре на стадионе во время трансляции матча Кубка лиги с «Кроули» канала для взрослых. Клуб начал расследование.

В перерыве встречи на телевизорах, расположенных в клубом баре на арене «Мемориал Стадиум», кто-то запустил эфир британского канала Babestation.

В шедшей на экранах программе женщина в нижнем белье приглашала зрителей для приватного общения по платному телефону или переписки.

Программу выключили, однако эфир Babestation вернулся после того, как игра возобновилась.

Болельщики, находившиеся в баре, активно начали выкладывать фото и видео в социальных сетях.

Второй местный клуб «Бристоль Сити» твитнул: «Мы не можем вам обещать никаких Babestation, извините. На наших телевизорах стоит родительский контроль.

В «Бристоль Роверс» сообщили, что расследование уже начато.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

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