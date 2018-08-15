В баре на стадионе «Бристоль Роверс» включили канал для взрослых вместо трансляции матча

«Бристоль Роверс» начал расследование по поводу включения в баре на стадионе во время трансляции матча Кубка лиги с «Кроули» канала для взрослых. Клуб начал расследование.
В перерыве встречи на телевизорах, расположенных в клубом баре на арене «Мемориал Стадиум», кто-то запустил эфир британского канала Babestation.
В шедшей на экранах программе женщина в нижнем белье приглашала зрителей для приватного общения по платному телефону или переписки.
Программу выключили, однако эфир Babestation вернулся после того, как игра возобновилась.
Болельщики, находившиеся в баре, активно начали выкладывать фото и видео в социальных сетях.
Второй местный клуб «Бристоль Сити» твитнул: «Мы не можем вам обещать никаких Babestation, извините. На наших телевизорах стоит родительский контроль.
В «Бристоль Роверс» сообщили, что расследование уже начато.
Half time #UTG 🔵⚪️ pic.twitter.com/4TF5k4okvf
— SAM SMITH (@samsmithy22) August 14, 2018
someone got hold of the tv remote for @Official_BRFC’s big screen in the bar and switched it from sky sports news to babestation
i love this club pic.twitter.com/L1E36AJOCs
— billy (@milbil_music) August 14, 2018
Фото: Global Look Press
Источник: BBC