«Челси» может купить форварда «Борнмута» Каллума Уилсона за 50 млн фунтов

«Челси» интересуется нападающим «Борнмута» Каллумом Уилсоном. Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри по-прежнему настаивает на покупке форварда в зимнее трансферное окно.

Итальянец готов рассмотреть вариант с приобретением Уилсона в том случае, если не состоится трансфер форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, которого не хочет покупать руководство «Челси».

«Синие» могут заплатить за лучшего бомбардира «Борнмута» 50 миллионов фунтов. Ранее помощник Сарри Джанфранко Дзола подтвердил интерес «Челси» к Уилсону, а главный тренер «Бормута» Эдди Хау заявил, что клуб не собирается продавать форварда.

Кроме того, нападающий «Челси» Альваро Мората может покинуть клуб в ближайшее время. Агент игрока прибыл в Лондон, чтобы обсудить переход игрока в «Севилью» на правах аренды.

В текущем сезоне Уилсон забил 9 голов и отдал 8 результативных передач в 20 матчах АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports