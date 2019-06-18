Маурицио Сарри определился с главными целями «Ювентуса» на трансферном рынке

Новый главный тренер «Ювентуса» начинает подготовку к следующему сезону. Сарри назвал имена футболистов, которых хочет видеть в команде.

По мнению специалиста, руководство «Юве» должно договориться с несколькими игроками. В Серии А Маурицио видит усиление в лице форварда «Интера» Мауро Икарди.

Отмечается, что Антонио Конте не рассчитывает на аргентинца в следующем сезоне. Миланский клуб хочет приобрести на замену Икарди нападающего «МЮ» Ромелу Лукаку.

Помимо Мауро, «бьянконери» хотят усилить защитную линию команды. В приоритете стоит трансфер бразильского защитника «ПСЖ» Маркиньоса. Но его переход возможен лишь в случае трансфера Маттейса де Лигта из «Аякса».

В прошедшем сезоне Лукаку провел в чемпионате Англии 32 матча. На его счету 12 голов и 1 результативная передача. Маркиньос сыграл 30 игр во французской Лиге 1. В его активе 3 гола и 2 ассиста.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportitalia