Криштиану Роналду менял показания в деле с обвинением в изнасиловании

В деле нападающего сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду с обвинением в изнасиловании американки Кэтрин Майорги в 2009 году появились новые подробности. Оказывается, футболист менял показания.

По информации из опросников по этому делу, португальский футболист давал разные показания. На вопрос, повышала предполагаемая жертва голос или кричала в какой-то момент, в сентябре 2009 года Роналду ответил: «Она несколько раз сказала «нет» и «остановись». В декабре того же года футболист ответил на этот вопрос уже по-другому: «Нет».

В показаниях в сентябре 2009 года Криштиану в подробностях описывал некоторые интимные детали полового акта с Майоргой, а уже в декабре того же года попытался выставить себя в лучшем свете.

Напомним, ранее 34-летняя Майорга подала в суд на Роналду, обвинив его в изнасиловании, которое якобы случилось в Лас-Вегасе в 2009 году. Ранее сообщалось, что в 2010-м году девушка подписала с представителями футболиста соглашение о неразглашении дела, получив за это 375 тысяч долларов. Однако в сентябре она объявила об изнасиловании. Позже появилась информация еще о трех предполагаемых жертвах футболиста.

Фото: Global Look Press

Источник: Spiegel