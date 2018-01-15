Джефферсон Лерма: «Аспас назвал меня «черной говешкой»

Темнокожий полузащитник «Леванте» Джефферсон Лерма заявил, что во время матча чемпионата Испании с «Сельтой» (0:1) он подвергся расизму. Виновником стал со стороны форвард галисийского клуба Яго Аспас.

#noalracismo A post shared by Jefferson Lerma (@jeffersonlerma) on Jan 14, 2018 at 7:43am PST

«Расистских оскорблений быть не должно. Я утверждаю, что Аспас назвал меня «черной говешкой». Я проинформировал об этом судью, но он сказал, что ему уже надоели жалобы игроков.

Надеюсь, видеоматериалы подтвердят случившееся. Я впервые сталкиваюсь с подобным в Испании», – сказал колумбиец.

Фото: Global Look Press

Источник: beIN Sports