Испанская полиция подозревала Лионеля Месси в сокрытии доходов через благотворительные матчи

Автор: Лидия Дидык 0

Лионель Месси

Испанская полиция подозревала нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в сокрытии доходов при организации благотворительных матчей. Однако дело было закрыто. 

По данным источника, следователи собирали информацию по проведению фондом Месси благотворительных матчей в 2012 и 2013 годах. Полиция подозревала, что фонд получал меньше денег, чем должен был. На счет фонда поступила сумма в размере 300 тысяч евро. По мнению следователей, остальные деньги могли быть переведены на оффшорные счета.

Дело в отношении Месси не было возбуждено из-за недостатка улик.

Напомним, по недавно опубликованным данным Football Leaks, Месси будет зарабатывать за сезон более 100 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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