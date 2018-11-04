Мануэль Нойер: «В течение последних недель мы не блистали»

В матче 10-го тура Бундеслиги «Бавария» сыграла в ничью с «Фрайбургом» (1:1). Вратарь и капитан клуба Мануэль Нойер оценил игру команды.

«В течение последних недель мы не блистали. С обычной легкостью в такой ситуации не получается играть. Тем не менее, в матче были периоды, когда мы играли очень хорошо. Вопрос в том, почему нам не удалось удержать преимущество. Ошибки могут допускаться, но то, что игра вот так переворачивается с ног на голову, это немного странно». — заявил Мануэль Нойер.

Напомним, что «Бавария» в чемпионате Германии занимает вторую строчку с 20 очками. Команда уступает дортмундской «Боруссии»

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Бавария»