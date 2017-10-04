Жерар Пике: «Мы с Рамосом собираемся стать партнерами по бизнесу»

Автор: Лидия Дидык 0

Серхио Рамос и Жерар Пике

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мыслями о себе и сборной Испании на фоне событий в Каталонии. В воскресенье в провинции был организован референдум о выходе из состава королевства.

«Невозможно усомниться в моей преданности сборной Испании. Я здесь с 15 лет и считаю, что это семья. С гордостью выступаю за сборную Испании. И мне неприятно, что кто-то сомневается в моей преданности.

Слухи о конфликте с Рамосом – полнейшее вранье. У меня суперские отношения с Серхио. Я уже 20 раз это повторял. Мы даже собираемся стать партнерами по бизнесу.

Я не стану называть себя сторонником независимости или говорить, что не являюсь таковым. Я глобальная фигура, я играю в футбол. Мои дети – колумбийцы, ливанцы, каталонцы и испанцы.

Я рассчитываю продолжать играть за сборную и после ЧМ-2018. Не хочу уходить через заднюю дверь», – сказал футболист.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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