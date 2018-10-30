«МЮ» выделит Моуринью более 100 миллионов фунтов

«Манчестер Юнайтед» готов выделить Жозе Моуринью более 100 миллионов фунтов на трансферы. Главный тренер «красных дьяволов» хочет усилить команду.

Английский клуб намерен потратить на зимние приобретения более 100 миллионов фунтов. Отмечается, что Моуринью, в первую очередь, собирается укрепить позиции защитника и нападающего.

Раннее португалец планировал заполучить Жерома Боатенга («Бавария»), Рафаэля Варана («Реал») и Гарри Магуайра («Лестер Сити»), но ни одного игрока не удалось привезти в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Жозе Моуринью возглавил «красных дьяволов» в 2016 году. На данный момент, его подопечные расположились на восьмой строчке с 17 очками в турнирной таблице АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian