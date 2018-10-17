В этом году Мбаппе не получит «Золотой мяч»

Бернарду Силва полностью уверен в том, что Килиан Мбаппе получит «Золотой мяч». Но, по мнению полузащитника «Манчестер Сити», это не произойдет в 2018 году.

«Никто не знал, что Мбаппе так быстро будет прогрессировать. Еще на тренировках в «Монако» можно было увидеть, что Килиан был уникальным игроком. Его первый важный матч в карьере — против «Манчестер Сити». Думаю, люди будут помнить эту игру. Также Мбаппе выиграл чемпионат мира. Возможно, он — лучший игрок во Франции. Я не думаю, что он выиграет «Золотой мяч» в этом году, но через несколько лет — точно.» — поделился мнением футболист «Манчестер Сити»

Фото: Global Look Press

Источник: GFFN