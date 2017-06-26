«Арсенал» хочет обменять Алексиса Санчеса на Серхио Агуэро из «Манчестер Сити»

Автор: Никита Воробьев 0

«Арсенал» и «Манчестер Сити» могут произвести сенсационный обмен суперзвездными нападающими. «Канониры» готовы уступить «горожанам» Алексиса Санчеса с условием, что обратной дорогой из Лондона в Манчестер последует Серхио Агуэро.

Сообщается, что переговоры уже ведутся.

В это трансферное окно Хосеп Гвардиола сделал знакомого ему по «Барселоне» Санчеса целью номер один. Однако Арсен Венгер не желает расставаться со своим лидером, который забил 31 гол за «Арсенал» в прошедшем сезоне.

В Англии считают, что обмен латиноамериканскими игроками будет лучшим решением для всех сторон.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Star

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