Джейми Варди пропустил тренировку сборной Англии, его участие в матче против Швеции под вопросом

Форвард сборной Англии Джейми Варди пропустил тренировку команды в четверг. Об этом сообщил главный тренер команды Гарет Саутгейт.

В матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Колумбией (1:1, по пенальти – 4:3) Варди вышел на замену на 88-й минуте. В серии пенальти он удар не выполнял.

Ранее сообщалось, что Варди была сделана инъекция в связи с растяжением мышц паха, и он может пропустить четвертьфинальный матч турнира против сборной Швеции.

«Варди сегодня не тренировался, его участие в четвертьфинале под сомнением. Но мы узнаем немного больше завтра. Остальные были на поле.

Мы не очень много занимались, у нас идет восстановление, поэтому основные моменты нашей подготовки сейчас на собраниях. Что касается Деле Алли, то с ним все в порядке. У Янга и Уокера тоже нет серьезных проблем», – сообщил Саутгейт.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports