Лукас Подольски стал человеком-пауком

Экс-нападающий сборной Германии Лукас Подольски превратился в человека-паука в Японии. В Инстаграме футболист опубликовал фото в маске.

«Немецкий супергерой в Японии!» – подписал свой пост Подольски.

Напомним, что Лукас Подольски играл за «Кельн», «Баварию», «Арсенал», «Интер» и «Галатасарай». На данный момент, форвард продолжает карьеру в японским «Виссел Кобе». За сборную Германии футболист выступал в течение 13 лет. В ее составе игрок стал чемпионом мира в Бразилии в 2014 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный инстаграм Лукаса Подольски