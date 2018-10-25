Лукас Подольски стал человеком-пауком

Автор: Дарья Григорьева 0

Подольски

Экс-нападающий сборной Германии Лукас Подольски превратился в человека-паука в Японии. В Инстаграме футболист опубликовал фото в маске.

«Немецкий супергерой в Японии!» – подписал свой пост Подольски.

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A German superhero in Japan 🕷🕸

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Напомним, что Лукас Подольски играл за «Кельн», «Баварию», «Арсенал», «Интер» и «Галатасарай». На данный момент, форвард продолжает карьеру в японским «Виссел Кобе». За сборную Германии футболист выступал в течение 13 лет. В ее составе игрок стал чемпионом мира в Бразилии в 2014 году.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный инстаграм Лукаса Подольски

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