Гурам Аджоев: «Руководство РПЛ и судейского корпуса извинились перед «Арсеналом», но очки за это не начисляют»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, что руководство РПЛ признало судейскую ошибку. Гол «Ростова» в матче 5-го тура чемпионата России (0:1) был забит с нарушением правил.

«Второй тур подряд страдаем из-за судейских ошибок, которые напрямую влияют на результат матча. Теперь это произошло на глазах у руководителей премьер-лиги и судейского корпуса, побывавших на матче в Туле.

После игры они признали, что гол забит с нарушением правил. Извинились перед нами, но от этого не легче. Очки в турнирную таблицу за извинения не начисляют.

Не хочется повторяться про систему VAR, но пока ее не будет, так и будем разбирать ошибки судей, а не футбол. Хотя во вчерашнем матче даже по обыкновенному повтору в телевизионной трансляции видно, что в моменте с голом был офсайд», — сказал Аджоев.

Матч «Арсенал» – «Ростов» обслуживала судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым.

На 64-й минуте Левников назначил 11-метровый в ворота хозяев после игры рукой защитника туляков Александра Денисова. Перед этим на линии офсайда находился полузащитник ростовчан Алексей Ионов, от которого позднее мяч и отлетел в направлении Денисова. Сам Ионов и реализовал пенальти.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»