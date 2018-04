Мохаммед Салах повторил рекорд Самуэля Это’О среди африканцев по голам в сезоне ЛЧ

Полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах отличился в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:1). Футболист повторил рекорд Самуэля Это’О по голам в ЛЧ.

Египтянин забил 8-й гол в текущем розыгрыше и стал лучшим бомбардиром среди африканцев, сравнявшись с бывшим форвардом «Интера» Самуэлем Это’О. На счету камерунца в сезоне ЛЧ-2010/11 тоже было 8 мячей.

Mohamed Salah joins Samuel Eto'o as only African players to have scored 8 goals in a single CL season. Eto'o did so for Internazionale in 2010/2011. #MCILIV #UCL

