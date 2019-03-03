Премьер-лига. 18-й тур. «Енисей» и «Ростов» не выявили победителя

В 18-м туре чемпионата России в Сочи сыграли «Ростов» и «Енисей». Команды завершили матч вничью.



Премьер-лига. 18-й тур

ЕНИСЕЙ — РОСТОВ — 1:1 (0:0)

Сочи. 3 марта.

Стадион: «Фишт». 3562 зрителя.

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Енисей»: Юрченко, Ятченко (Соболев, 72), Гаджибеков, Кичин, Занев, Огуде, Сарр, Данченко, Торбинский (Хубулов, 64), Савичев, Саркисов.

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Хаджикадунич, Мевля (Паршивлюк, 74), Новосельцев, Чернов, Норманн, Ерёменко, Попов, Глебов (Зайнутдинов, 81), Шомуродов (Сигурдарсон, 59).

Голы: 0:1 — Сигурдарсон (68), 1:1 — Сарр (83).

Предупреждения: Гаджибеков (23), Норманн (40), Хубулов (76), Соболев (80), Данченко (90).

5 (2) удары (в створ) 11 (2)

12 фолы 10

5 угловые 7

3 офсайды 2

48 % владения мячом 52

Первый тайм оказался не особ богат опасными моментами: то команды не попадают по воротам, то голкиперам будет трудно успешно принять мяч, в результате чего тот уходил на угловой. Во второй же половине игры произошло оживление. По-настоящему опасный момент произошел через некоторое время после начала тайма, когда «Ростов» отобрал мяч на половине поля соперника, с левого фланга пошла подача, которую прервал Юрченко. Но мяч достался Попову, который мог забить. В итоге ему помешал защитник. Уже через 6 минут дончане открыли счет: Сигурдарсон удачно открылся и получил мяч, после чего вышел на один на один с Юрченко, которого аккуратно перебросил. Но «Енисею» удалось отыграться благодаря голу Сарра: полузащитник успешно пробил головой под перекладину после очередного навеса в штрафную. Теперь команде Аленичева предстоит сыграть с «Крыльями Советов». «Ростов» же Карпина ожидает тульский «Арсенал», который в этом туре нанес поражение московскому ЦСКА.

Фото: твиттер «Енисея»

Источник: Еженедельник «Футбол»