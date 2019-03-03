Премьер-лига. 18-й тур. «Енисей» и «Ростов» не выявили победителя

В 18-м туре чемпионата России в Сочи сыграли «Ростов» и «Енисей». Команды завершили матч вничью.
Премьер-лига. 18-й тур
ЕНИСЕЙ — РОСТОВ — 1:1 (0:0)
Сочи. 3 марта.
Стадион: «Фишт». 3562 зрителя.
Судья: Алексей Матюнин (Москва).
«Енисей»: Юрченко, Ятченко (Соболев, 72), Гаджибеков, Кичин, Занев, Огуде, Сарр, Данченко, Торбинский (Хубулов, 64), Савичев, Саркисов.
«Ростов»: Песьяков, Логашов, Хаджикадунич, Мевля (Паршивлюк, 74), Новосельцев, Чернов, Норманн, Ерёменко, Попов, Глебов (Зайнутдинов, 81), Шомуродов (Сигурдарсон, 59).
Голы: 0:1 — Сигурдарсон (68), 1:1 — Сарр (83).
Предупреждения: Гаджибеков (23), Норманн (40), Хубулов (76), Соболев (80), Данченко (90).
5 (2) удары (в створ) 11 (2)
12 фолы 10
5 угловые 7
3 офсайды 2
48 % владения мячом 52
Первый тайм оказался не особ богат опасными моментами: то команды не попадают по воротам, то голкиперам будет трудно успешно принять мяч, в результате чего тот уходил на угловой. Во второй же половине игры произошло оживление. По-настоящему опасный момент произошел через некоторое время после начала тайма, когда «Ростов» отобрал мяч на половине поля соперника, с левого фланга пошла подача, которую прервал Юрченко. Но мяч достался Попову, который мог забить. В итоге ему помешал защитник. Уже через 6 минут дончане открыли счет: Сигурдарсон удачно открылся и получил мяч, после чего вышел на один на один с Юрченко, которого аккуратно перебросил. Но «Енисею» удалось отыграться благодаря голу Сарра: полузащитник успешно пробил головой под перекладину после очередного навеса в штрафную. Теперь команде Аленичева предстоит сыграть с «Крыльями Советов». «Ростов» же Карпина ожидает тульский «Арсенал», который в этом туре нанес поражение московскому ЦСКА.
Фото: твиттер «Енисея»
Источник: Еженедельник «Футбол»