Роберт Левандовски забил 200 голов в бундеслиге за 284 матча

Автор: Тимофей Поршнев 0

Левандовски

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» (5:0) в 28-м туре чемпионата Германии. В этом матче уникальное достижение установил форвард мюнхенцев Роберт Левандовски

На 17-й минуте преимущество мюнхенцев удвоил нападающий Роберт Левандовски, а на 89-й – зафиксировал окончательный счет.

30-летний форвард забил 200-й и 201-й гол в бундеслиге, для этого ему понадобилось 284 матча. Только Герду Мюллеру удалось забить 200 мячей за меньшее количество игр.

В нынешнем сезоне польскому нападающему удалось забить 21 гол и отдать 10 голевых передач за 27 матчей.

Фото: Global Look Press
Источник: Opta

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