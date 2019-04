Роберт Левандовски забил 200 голов в бундеслиге за 284 матча

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» (5:0) в 28-м туре чемпионата Германии. В этом матче уникальное достижение установил форвард мюнхенцев Роберт Левандовски

На 17-й минуте преимущество мюнхенцев удвоил нападающий Роберт Левандовски, а на 89-й – зафиксировал окончательный счет.

284 — Robert #Lewandowski has scored his 200th #Bundesliga goal in his 284th appearance in the competition — only Gerd #Müller has reached that milestone in fewer appearances (234). Lewangoalski. #FCBBVB @FCBayernEN pic.twitter.com/hdx6zNEens

— OptaFranz (@OptaFranz) April 6, 2019