«МЮ» включился в борьбу за Хадсона-Одои

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Каллуму Хадсону-Одои. Летом «красные дьяволы» попытаются подписать игрока.

Еще в январе футболист обратил на себя внимание «Баварии», но договоренности немцы с лондонским клубом не достигли. Ранее появилась информация, что не только манкунианцы, но и «Боруссия» Д и «Ливерпуль» активно интересуются англичанином.

Напомним, контракт с «синими» у Хадсона-Одои рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне АПЛ он провел только шесть матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail