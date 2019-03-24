«МЮ» включился в борьбу за Хадсона-Одои

Автор: Дарья Григорьева 0

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Каллуму Хадсону-Одои. Летом «красные дьяволы» попытаются подписать игрока. 

Еще в январе футболист обратил на себя внимание «Баварии», но договоренности немцы с лондонским клубом не достигли. Ранее появилась информация, что не только манкунианцы, но и «Боруссия» Д и «Ливерпуль» активно интересуются англичанином.

Напомним, контракт с «синими» у Хадсона-Одои рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне АПЛ он провел только шесть матчей.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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