«Манчестер Юнайтед» интересуется Доннаруммой

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма интересен «Манчестер Юнайтед». Английский клуб озабочен из-за неопределенности с голкипером Давидом Де Хеа, который пока еще не продлил контракт.

По информации итальянских СМИ, «МЮ» уже связывался с Мино Райолой, агентом Доннаруммы. Голкипер может быть продан «Миланом» в связи с финансовыми трудностями после непопадания в Лигу чемпионов. Вратаря оценивают примерно в 55-60 миллионов евро.

В пршедшем сезоне Доннарумма провел 36 матчей в серии А, 12 из них на ноль, пропуская в среднем меньше одного гола за игру.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: Corriere della Sera