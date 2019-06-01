«Манчестер Юнайтед» интересуется Доннаруммой

Автор: Никола Косич 0

Джанлуиджи Доннарумма

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма интересен «Манчестер Юнайтед». Английский клуб озабочен из-за неопределенности с голкипером Давидом Де Хеа, который пока еще не продлил контракт. 

По информации итальянских СМИ, «МЮ» уже связывался с Мино Райолой, агентом Доннаруммы. Голкипер может быть продан «Миланом» в связи с финансовыми трудностями после непопадания в Лигу чемпионов. Вратаря оценивают примерно в 55-60 миллионов евро.

В пршедшем сезоне Доннарумма провел 36 матчей в серии А, 12 из них на ноль, пропуская в среднем меньше одного гола за игру.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: Corriere della Sera

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