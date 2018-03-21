Неймар попросил руководство «ПСЖ» назначить главным тренером Луиса Энрике

Автор: Лидия Дидык 0

Неймар

Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал тренера, под руководством которого хотел бы тренироваться. Бразилец заявил руководству клуба, что хотел бы видеть главным тренером команды Луиса Энрике.

Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи провел переговоры с форвардом. Обсужлася вопрос нового главного тренера команды. Среди претендентов назывались главный тренер «Челси» Антонио Конте и Луис Энрике.

Бразилец настаивает на подписании Энрике. В прошлом сезоне тренер возглавлял «Барселону».

Фото: Global Look Press
Источник: Paris United

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