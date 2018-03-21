Неймар попросил руководство «ПСЖ» назначить главным тренером Луиса Энрике

Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал тренера, под руководством которого хотел бы тренироваться. Бразилец заявил руководству клуба, что хотел бы видеть главным тренером команды Луиса Энрике.

Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи провел переговоры с форвардом. Обсужлася вопрос нового главного тренера команды. Среди претендентов назывались главный тренер «Челси» Антонио Конте и Луис Энрике.

Бразилец настаивает на подписании Энрике. В прошлом сезоне тренер возглавлял «Барселону».

Фото: Global Look Press

Источник: Paris United