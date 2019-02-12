Марсело: «Уйду, если придет день, когда стану не нужен «Реалу». Но я уверен, что меня не выгонят»

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал слухи о возможном уходе из команды. Футболист не хочет покинуть клуб.

«Если я вхожу в список игроков, которых «Реал» хочет продать, то они могут расплатиться со мной и все будет в порядке. Я верю в свои силы, но если придет день, когда стану не нужен «Реалу», то я уйду. Мне будет грустно, но я уйду. Но я уверен, что меня не выгонят.

Сейчас я выступаю чуть ниже своего уровня. К сожалению, в этом сезоне у меня было три травмы за два месяца. Я пережил трудный период в карьере, но этот этап закончился. Сейчас мне нужно играть, чтобы вернуться к своей привычной форме и обрести уверенность. Сейчас я чувствую себя хорошо и усердно тренируюсь», – сказал Марсело.

Фото: Global Look Press

Источник: As