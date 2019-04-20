«Ювентус» готовит предложение по Иско

«Ювентус» готов заплатить до 85 миллионов евро за полузащитника «Реала» Иско. Ранее сообщалось, что футболист не входит в планы главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

Источник утверждает, что успех сделки будет зависеть от того, удастся ли «Реалу» заполучить Эдена Азара у «Челси» или Кристиана Эриксена у «Тоттенхэма».

Также стало известно, что президент «Реала» Флорентино Перес готов начать переговоры по Иско при наличии предложения в размере 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Иско принял участие в 31 матче за «Реал», забив 6 голов. Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato