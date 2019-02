Люка Эрнандес может присоединиться к «Баварии»

Защитник «Атлетико» Мадрид Люка Эрнандес близок к переходу в «Баварию». Об этом сообщил в Twitter Кристиан Фальк, журналист «Sport Bild».

По информации источника, футболист якобы достиг договоренности с мюнхенским клубом. И он присоединится к «Баварии» летом.

Our story today: Lucas Hernandez (23, Atlético Madrid) will join @FCBayern in summer @SPORTBILD

— Christian Falk (@cfbayern) February 27, 2019