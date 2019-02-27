Люка Эрнандес может присоединиться к «Баварии»

Защитник «Атлетико» Мадрид Люка Эрнандес близок к переходу в «Баварию». Об этом сообщил в Twitter Кристиан Фальк, журналист «Sport Bild».

По информации источника, футболист якобы достиг договоренности с мюнхенским клубом. И он присоединится к «Баварии» летом.

Our story today: Lucas Hernandez (23, Atlético Madrid) will join @FCBayern in summer @SPORTBILD — Christian Falk (@cfbayern) February 27, 2019

Ранее «мюнхенцы» пытались подписать француза во время зимнего трансферного окна, но ничего не вышло. В этом сезоне чемпионата Испании Эрнандес провел 14 матчей и забил один мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bild.Twitter Кристиана Фалька