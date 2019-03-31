Илья Геркус: «Во Франции слабая лига. Убрать «ПСЖ» – будет уровень РПЛ»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о французской лиге 1. По его мнению, она практически ничем не отличается от российского чемпионата.

«Во Франции откровенно слабая лига, сопоставимая с нашей. Если «ПСЖ» убрать – это будет уровень РПЛ. Мы играли с «Ниццей». С «Ниццей» с прекрасным тренером. Мы видели эту «Ниццу». И что «Ницца»? И обыгрывали ее два раза», – сказал Геркус в программе Нобеля Арустамяна «Инсайдеры».

На данный момент в таблице коэффициентов УЕФА Франция занимает пятое место с количеством баллов в размере 58.498. Россия же шестая и отстает от Франции на 8 баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Инсайдеры»