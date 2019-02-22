Защитник «Уфы» Игорь Дивеев переходит в ЦСКА

Защитник «Уфы» Игорь Дивеев сменит клуб в это трансферное окно. Им интересовался «Арсенал».

19-летний футболист, которым интересовался лондонский «Арсенал», переходит в ЦСКА. Эту информацию подтвердил агент игрока Олег Еремин.

«У Дивеева были варианты помимо ЦСКА. Например, «Монако» и «Зенит» интересовались им, но есть уверенность, что у Гончаренко в ЦСКА игрок вырастет быстрее.

Мы хорошо знаем его способности, возможности, талант работать с молодежью. У него всегда в составе играют молодые футболисты, он им доверяет. Для любого футболиста это важно. В первую очередь расчёт на это.

В финансовом плане после перехода в ЦСКА Дивеев выиграл относительно «Уфы», но немного. Все будет зависеть от того, как он будет проявлять себя дальше.

Не боится ли игрок конкуренции? Ее отсутствие – это всегда плохо. Да здравствует конкуренция! В ней рождаются таланты и вырастают хорошие игроки», – сказал представитель футболиста.

Фото: твиттер «Уфы»

Источник: «Чемпионат»