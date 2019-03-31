Диего Симеоне: «Атлетико» до последнего вздоха будет бороться за Ла Лигу»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал разгромную победу над «Алавесом» в 29-м туре чемпионата Испании. Мадридцы забили четыре безответных гола.

– «Атлетико» провел один из лучших выездных матчей в сезоне. Мы стремились атаковать и быстро создавать опасные моменты.

– Можно отметить, что «Атлетико» сыграл в отличный футбол.

– В принципе, игрокам нужна была такая игра с конкурентноспособным соперником. Характер победы порадовал нас. В примере мы ни в коем случае не можем утратить нашу сущность, которая заключается в конкуренции. Мы хотим до последнего вздоха бороться за Ла Лигу.

– Что скажете об аплодисментах болельщиков «Алавеса» голу Томаса?

– Он проделал отличную работу. Но есть некоторые компоненты, в которых он может стать лучше. Радость того, что болельщики на стадионе вам аплодируют, останется в памяти. Это нужно ценить, – сказал Симеоне.

Фото: Global Look Press

Источник: As