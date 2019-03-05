Испанский телеканал запустил голосование за лучшего игрока из России

Автор: Дарья Григорьева 0

Александр Мостовой

Испанский телеканал «Movistar+» в Twitter запустил голосование. Пользователям необходимо выбрать лучшего российского футболиста в эпоху Лиги чемпионов в ее современном формате, начиная с сезона-1992/93.

В список кандидатов испанский телеканал включил четырех бывших футболистов: экс-полузащитника «Сельты» и «Реала Сосьедад», теперь главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, бывшего нападающего «Сельты» Александра Мостового, экс-форварда лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина и бывшего хавбека «Порту» Дмитрия Аленичева, ныне наставника «Енисея».

Голосование завершится вечером. Пока в нем лидирует Аршавин, за ним располагается Мостовой.

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter «Movistar+»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Хамес Родригес

«Арсенал» может арендовать Хамеса Родригеса до конца сезона

«Боруссия» Д не будет продавать «Баварии» игроков, Сержа Орье арестовали за нанесение телесных повреждений. Главные новости дня

Эден Азар

«Челси» согласился продать Эдена Азара в «Реал»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 