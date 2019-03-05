Испанский телеканал запустил голосование за лучшего игрока из России

Испанский телеканал «Movistar+» в Twitter запустил голосование. Пользователям необходимо выбрать лучшего российского футболиста в эпоху Лиги чемпионов в ее современном формате, начиная с сезона-1992/93.

В список кандидатов испанский телеканал включил четырех бывших футболистов: экс-полузащитника «Сельты» и «Реала Сосьедад», теперь главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, бывшего нападающего «Сельты» Александра Мостового, экс-форварда лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина и бывшего хавбека «Порту» Дмитрия Аленичева, ныне наставника «Енисея».

📊 ENCUESTA 📊 🤔 ¿Quién es el mejor jugador ruso de la 'Era Champions'? 🔜 ¡A las 23h lo debatimos en #ElTercerTiempo ! — #Vamos de Movistar+ (@vamos) March 4, 2019

Голосование завершится вечером. Пока в нем лидирует Аршавин, за ним располагается Мостовой.

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter «Movistar+»