«Штутгарт» уволил Ханнеса Вольфа с поста главного тренера

«Штутгарт» объявил об увольнении Ханнеса Вольфа с поста главного тренера. Решение было принято после проигрыша «Шальке» в 20-м туре Бундеслиги.

Отмечается, что решение было принято после длительного обсуждения, которого продолжалось до глубокой ночи. Утром воскресенья тренер попрощался с футболистами на базе «Штутгарта».

В субботу швабская команда на своем поле проиграла «Шальке» (0:2) в 20-м туре бундеслиги. «Штутгарт» занимает 15-е место в чемпионате, на его счету 20 очков.

В ближайшее время руководство швабского клуба примет решения о дальнейших кадровых шагах и о том, кто будет руководить командой в матче с «Вольфсбургом» 3 февраля.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Штутгарта»