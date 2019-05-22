«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с семьей Пауло Дибалы

Автор: Тимофей Поршнев 0

Пауло Дибала

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может переехать в Англию. Им интересуется «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, английский клуб оказывает давление на Дибалу и в течение последнего месяца ведет переговоры с семьей аргентинца о возможном переходе.

Отмечается, что 25-летний игрок может быть включен в сделку «Ювентуса» и «МЮ» по обмену футболистами. В таком случае в Турин отправится полузащитник Поль Погба.

В текущем сезоне Дибала провел 29 матчей в серии А, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

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