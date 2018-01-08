Антонио Конте: «Моуринью — фальшивка. Он оскорбил Раньери из-за его английского, а потом надел футболку в поддержку Клаудио»

Автор: Лидия Дидык 0

Конте и Моуринью

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в очередной раз высказался о тренере «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Итальянец назвал португальца фальшивкой. 

«История говорит за каждого из нас. В последнее время он страдает от амнезии. Каждый из нас рискует столкнуться с этим, когда мы становимся старше. Это угрожает и вам, и мне. Моуринью нужно быть внимательнее.

Я помню очень глупый пример, касающийся Раньери. Он оскорбил Клаудио из-за его английского языка, а потом, когда Раньери уволили, надел футболку в его поддержку. Он фальшивка.

Мы относимся к человеку или хорошо, или плохо, но не меняем мнения о нем лишь для того, чтобы вызывать симпатию.

Ты сражаешься с человеком, пытаешься ему навредить, а затем, через два года, пытаешься помочь ему, потому что, возможно, это выгодно тебе, твоему имиджу. У нас будет возможность встретиться лицом к лицу. Я готов. Не знаю, готов ли он», – сказал Конте.

Напомним, что 25-го февраля «Челси» сыграет против «МЮ» на «Олд Траффорд».

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

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