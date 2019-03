Кепа Аррисабалага вернется в состав «Челси» в одном из двух ближайших матчей

Вратарь Кепа Аррисабалага вернется в стартовый состав «Челси» в одном из двух ближайших матчей команды. В последний раз испанец остался в запасе.

Об этом сообщил главный тренер «синих» Маурицио Сарри на пресс-конференции перед игрой с «Фулхэмом». В предыдущем матче против «Тоттенхэма» (2:0) 24-летний голкипер остался в запасе.

Sarri reaffirms what he said after Wednesday's win over Tottenham that Kepa will be on the pitch in one of our next two matches. He says he is very happy with Willy Caballero, and knows now he can play in difficult matches. #FULCHE

— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 1, 2019