«Манчестер Юнайтед» набрал 10 очков в 7 турах чемпионата Англии

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» (1:3) в матче 7-го тура чемпионата Англии. Хуже было только один раз, так же – при Мойесе.

На счету команды Жозе Моуринью 10 очков после 7 матчей в АПЛ. Это второй худший старт команды с сезона-1989/90, когда «МЮ» набрал 7 очков.

По 10 очков после 7 туров команда набирала в сезоне-1980/81 и в сезоне-2013/14 при Дэвиде Мойесе.

Yes, I did count this up in preparation, in the wee after the Spurs game. United's points after certain games.

"Fail to prepare" etc… pic.twitter.com/20lfL2Gzxd

— Miguel Delaney (@MiguelDelaney) September 29, 2018