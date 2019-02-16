УЕФА выдвинул обвинения «Валенсии» за то, что Жоффре Кондогбиа умышленно получил желтую карточку

Автор: Поршнев Тимофей 0

Geoffrey Kondogbia

«Валенсия» обыграла «Селтик» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:0). Но матч не остался без скандалов.

УЕФА по итогам игры выдвинул испанскому клубу обвинения за то, что полузащитник Жоффре Кондогбиа умышленно получил желтую карточку.

В концовке игры арбитр Овидиу Хацеган показал 26-летнему хавбеку предупреждение за затяжку времени.

Француз из-за перебора предупреждений пропустит ответную игру и сможет выйти на поле в первом матче 1/8 финала, если «Валенсия» пройдет в следующий раунд. Дело Кондогбиа будет рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА 21 февраля.

Ранее стало известно, что УЕФА также расследует слова защитника «Реала» Серхио Рамоса о том, что он умышленно получил желтую карточку в игре Лиги чемпионов с «Аяксом» (2:1).

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА

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