Юрий Семин: «Сегодня мы о себе напомнили хорошей игрой»

Автор: Тимофей Поршнев 0

РПЛ. 11 тур. «Локомотив» — «Ростов» — 2:1. Москва. «РЖД Арена». 19 октября 2018 г.

Московский «Локомотив» обыграл с минимальным счетом «Краснодар». Главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин прокомментировал победу. 

О матче

«Рановато нас списали за борьбу. Но сегодня мы о себе напомнили хорошей игрой. Считаю, в этом сезоне провели одну из лучших игр. Был баланс обороны и атаки. Хорошо, что после потери мяча сразу уже в оборону возвращались. Потому и выиграли».

Об отсутствии Хеведеса

«У Бенедикта Хеведеса легкое сотрясение мозга. Мы делаем выводы после поражений соперников, но главный акцент на наших действиях, чтобы игроки лучшую игру показывали. Сегодня это удалось».

О календаре

«Касаемо календаря, если бы он был более щадящий, то «Краснодар» мог бы и далеко пройти в еврокубке».

О Смолове

«Смолов сыграл полезно на команду, но ему еще бить надо больше. Но сегодня Федор отлично сыграл. Ударов и ситуаций было много, но не повезло».

О положении в турнирной таблице

«Разве я могу повлиять на исход матча «Спартак» — «Зенит»? Сейчас посмотрим игру, сделаем выводы».

О Рыбусе

«Пока не самые лучшие кондинции у Рыбуся. Поляк в принципе готов играть, нет медицинских противопоказаний».

О новичке Хвиче Кварацхелии

«Кварацхелия нам интересен, игрок талантлив. За пять минут несколько моментов в Каспийске создали. У него будет время себя проявить»

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Еженедельник «Футбол»

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