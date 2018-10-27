«Рубин» не проигрывает в 10 матчах подряд впервые за 5 лет

Победа над «Динамо» (1:0) в Кубке России продлила удачную серию «Рубина». Казанцы не проигрывают на протяжении 10 матчей во всех турнирах: 5 побед и 5 ничьих.

Такой длинной беспроигрышной серии у казанской команды не было с 2013 года, когда «Рубин» выдал серию из 15 матчей без поражений. Командой тогда тоже руководил Курбан Бердыев.

Свое последнее поражение «Рубин» потерпел 13 августа, когда дома проиграл «Зениту». Отметим, что в понедельник, 29 октября, «Рубин» встретится со «Спартаком» в Казани.

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Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sport24.ru