«Рубин» не проигрывает в 10 матчах подряд впервые за 5 лет

Автор: Поршнев Тимофей 0

РФПЛ. 19 тур. «Локомотив» — «Рубин» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 2 декабря 2017 г.

Победа над «Динамо» (1:0) в Кубке России продлила удачную серию «Рубина». Казанцы не проигрывают на протяжении 10 матчей во всех турнирах: 5 побед и 5 ничьих.

Такой длинной беспроигрышной серии у казанской команды не было с 2013 года, когда «Рубин» выдал серию из 15 матчей без поражений. Командой тогда тоже руководил Курбан Бердыев.

Свое последнее поражение «Рубин» потерпел 13 августа, когда дома проиграл «Зениту». Отметим, что в понедельник, 29 октября, «Рубин» встретится со «Спартаком» в Казани.

Закрытое ханство. «Рубин» Бердыева: для чего создан и как функционирует

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Sport24.ru

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