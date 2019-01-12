Кико Касилья может перейти в «Лидс»

Автор: Роман Шлуинский 0

Голкипер мадридского «Реала» Кико Касилья может стать игроком английского клуба. Он, возможно, перейдет в  «Лидс».

По информации источника, английский клуб ведет переговоры с представителями «Реала». Ожидается, что 32-летний вратарь прибудет на медосмотр в начале следующей недели, после чего подпишет соглашение с «Лидсом».

Напомним, Кико Касилья выступает в составе основной команды мадридского «Реала» с 2015 года. В нынешнем сезоне испанский вратарь ни разу не выходил на поле. В мадридском клубе Касилья проигрывает конкуренцию голкиперам Тибо Куртуа и Кейлору Навасу.

После 27 туров «Лидс» набрал 54 очка и лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа.

Фото: Global Look Press
Источник:  Sky Sports

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