Килиан Мбаппе – Вадиму Васильеву: «Спасибо за все, президент»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поблагодарил Вадима Васильева, покинувшего должность вице-президента «Монако». Ранее француз выступал за монегаский клуб.

«Спасибо за все, президент», – написал Мбаппе в твиттере. Вчера вице-президент «Монако» Вадим Васильев покинул занимаемую должность.

53-летний Васильев работал в «Монако» с 2013 года. Сперва он был спортивным директором клуба, но в том же году его назначили на пост вице-президента.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Килиана Мбаппе

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