Килиан Мбаппе – Вадиму Васильеву: «Спасибо за все, президент»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поблагодарил Вадима Васильева, покинувшего должность вице-президента «Монако». Ранее француз выступал за монегаский клуб.

«Спасибо за все, президент», – написал Мбаппе в твиттере. Вчера вице-президент «Монако» Вадим Васильев покинул занимаемую должность.

Merci pour tous Président ✊🏽 pic.twitter.com/8XquSDP9jG — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 15, 2019

53-летний Васильев работал в «Монако» с 2013 года. Сперва он был спортивным директором клуба, но в том же году его назначили на пост вице-президента.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Килиана Мбаппе