Килиан Мбаппе – Вадиму Васильеву: «Спасибо за все, президент»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поблагодарил Вадима Васильева, покинувшего должность вице-президента «Монако». Ранее француз выступал за монегаский клуб.
«Спасибо за все, президент», – написал Мбаппе в твиттере. Вчера вице-президент «Монако» Вадим Васильев покинул занимаемую должность.
Merci pour tous Président ✊🏽 pic.twitter.com/8XquSDP9jG
— Kylian Mbappé (@KMbappe) February 15, 2019
53-летний Васильев работал в «Монако» с 2013 года. Сперва он был спортивным директором клуба, но в том же году его назначили на пост вице-президента.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Килиана Мбаппе