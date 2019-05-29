«ПСЖ» готов потратить 85 миллионов евро на покупку Маттейса де Лигта

«ПСЖ» претендует на защитника «Аякса» Маттейса де Лигта. 19-летний голландец выступает за амстердамский клуб с 2016 года.

Де Лигтом интересуется «Барселона», однако каталонский клуб столкнулся с трудностями по трансферу голландца. Каталонский клуб не намерен увеличивать предложение по защитнику.

«ПСЖ», в свою очередь, готов заплатить 85 миллионов евро за игрока. Преимуществом являются высокие комиссионые для агента игрока, Мино Райолы.

Де Лигт в текущем сезоне стал чемпионом Нидерландов с «Аяксом». В Лиге чемпионов клуб дошел до полуфинала, где амстердамцы уступили «Тоттенхэму».

Фото: Global Look Press

Источник: De Telegraaf