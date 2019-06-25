«Арсенал» и «Тоттенхэм» вступили в борьбу за защитника «Торино»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Армандо Иццо

Защитник сборной Италии и «Торино» Армандо Иццо может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. 

По информации источника, лондонский «Арсенал» заинтересован в услугах 27-летнего футболиста, в то время как «Тоттенхэм» уже предложил 25 миллионов евро за Иццо.

Отмечается, что президент «Торино» Урбано Кайро не собирается расставаться с игроком. Встреча с агентом Иццо лишь убедила президента сохранить итальянца в составе. Ради этого он готов повысить центральному защитнику зарплату.

Контракт Иццо с «Торино» рассчитан до июня 2022 года. В его услугах также заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Милан» и «Лацио».

В минувшем сезоне чемпионата Италии Иццо забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Торино».

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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