Жозе Моуриньо одобрил возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Автор: Никита Воробьев 0

Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в возвращении Криштиану Роналду и готов начать переговоры. По сообщениям прессы, Жозе Моуриньо одобрил возможный переход своего соотечественника.

Сам Роналду также рассматривает «МЮ» как клуб для продолжения карьеры. 32-летний игрок хочет покинуть мадридский «Реал» из-за разногласий с президентом Флорентино Пересом.

Роналду и Моуриньо работали вместе в королевском клубе, однако перед уходом тренера у них случился конфликт.

Сумма трансфера оценивается в 200 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: La Sexta

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