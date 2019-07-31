Южнокорейские болельщики готовы подать в суд на Криштиану Роналду

Болельщики из Южной Кореи планируют обратиться в суд. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не появился на поле в матче с командой звезд корейской лиги.

Корпорация «The Fasta», организовавшая встречу, заявила, что сторонами был заключен контракт .По договору португалец должен был отыграть один тайм, но он так и не вышел на поле.

Два человека уже обратились в суд с иском. Они требуют компенсировать стоимость билета, которая составила 70 тысяч вон (59 долларов), и 1 млн вон (847 долларов) компенсации за моральный ущерб. По оценкам адвоката пострадавших, еще 60 тысяч человек могу обратиться в суд.

Также ситуацию прокомментировал генеральный директор «The Fasta» Робин Чанг. Чанг заявила, что узнала о неучастии Роналду через 10 минут после начала второго тайма.

«Когда я пошла разбираться к Недведу, он только сказал: «Я тоже хотел бы, что бы Роналду вышел на поле, но он не хочет. Простите, ничего не могу сделать. Я была очень зла», – сказала Чанг.

Ассоциация футбола Кореи объявила во вторник, что направила ноту протеста в «Ювентус» за нарушение условий контракта.

Фото: Global Look Press

Источник: Reuters