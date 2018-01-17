Летом «Реал» планирует подписать Неймара, Роберта Левандовски и Эдена Азара

Автор: Никита Воробьев 0

Реал

Мадридский «Реал» намерен полностью обновить атакующую линию команды в летнее трансферное окно. По сообщениям испанской прессы, «сливочные» готовы потратиться на Неймара, Эдена Азара и Роберта Левандовски.

Бразильский форвард «ПСЖ» может быть приобретен за сумму, близкую к 500 млн евро. Именно экс-игрок «Барселоны» рассматривается в качестве новой звезды Мадрида после ухода Криштиану Роналду.

В полузащитнике «Челси», который так и не продлил контракт с английским клубом, лично заинтересован Зинедин Зидан.

Нападающий «Баварии», в свою очередь, должен заменить Карима Бензема на острие атаки. Альтернативными вариантами могут стать Харри Кейн из «Тоттенхэма» и Мауро Икарди из «Интера».

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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