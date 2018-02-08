FA обвинила футболиста «Вест Бромвича» Джея Родригеса в расизме

Футбольная ассоциация Англии обвинила нападающего «Вест Бромвича» Джея Родригеса в расизме. Игрок оскорбил защитника «Брайтона» Гаэтана Бонга во время матча 23-го тура АПЛ между командами.

Отмечается, что англичанин использовал в адрес камерунца бранные слова, ссылаясь на этническое происхождение соперника. Между футболистами после этого момента произошла стычка.

Родригес может ответить на обвинение FA до 16 февраля. «Вест Бромвич» уже выступил в поддержку своего игрока.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт FA