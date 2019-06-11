Известна зарплата Эдена Азара в «Реале»

Бельгийский полузащитник Эден Азар стал вторым самым высокооплачиваемым игроком в мадридском «Реале». Больше получает только капитан команды.

28-летний хавбек будет получать в испанском клубе 11 миллионов евро в год. Больше Азара в «Реале» зарплата только у капитана Серхио Рамоса — 12 миллионов евро в год.

Футболисту пришлось пойти на понижение зарплаты после перехода из «Челси». В английском клубе Азар получал 200 тысяч фунтов стерлингов (до вычета налогов) в неделю, в «Реале» еженедельный доход игрока составит 188 тысяч.

Напомним, 28-летний Азар в это трансферное окно перешел из «Челси» в «Реал». Контракт бельгийца рассчитан до 30 июня 2024 года.

Фото: Global Look Press

Источник: ABC