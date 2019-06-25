Александр Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»

Защитник «Зенита» Александр Анюков приступил к тренерской работе. Он стал помощником Сергея Семака.

36-летний футболист вошел в штаб главного тренера команды Сергея Семака и отныне будет выполнять роль его помощника. Анюков уже заключил с «Зенитом» соответствующее соглашение, которое рассчитано на один год и предусматривает опцию продления.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует легендарного футболиста в тренерском штабе и желает новых успехов и достижений вместе с сине-бело-голубыми!» — говорится в сообщении клуба.

Анюков защищал цвета «Зенита» с 2005 года. С сине-бело-голубыми он пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза – Суперкубок, а также по одному разу завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Зенит»