Александр Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Александр Анюков

Защитник «Зенита» Александр Анюков приступил к тренерской работе. Он стал помощником Сергея Семака.

36-летний футболист вошел в штаб главного тренера команды Сергея Семака и отныне будет выполнять роль его помощника. Анюков уже заключил с «Зенитом» соответствующее соглашение, которое рассчитано на один год и предусматривает опцию продления.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует легендарного футболиста в тренерском штабе и желает новых успехов и достижений вместе с сине-бело-голубыми!» — говорится в сообщении клуба.

Анюков защищал цвета «Зенита» с 2005 года. С сине-бело-голубыми он пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза – Суперкубок, а также по одному разу завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Зенит»

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