В машину жены Мауро Икарди с его детьми бросили камень

В автомобиль супруги и агента нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванды Нары бросили камень. В салоне находились дети.

Инцидент произошел в районе стадиона «Сан-Сиро» сегодня утром. Ванда находилась за рулем, в салоне на заднем сиденье были дети. Никто не пострадал.

Судя по всему, инцидент связан с тем, что на этой неделе «Интер» лишил Икарди капитанской повязки, также игрок не был включен в состав на матч Лиги Европы с «Рапидом».

Аргентинец был лишен статуса капитана по совместному решению клуба и главного тренера Лучано Спаллетти.

Решение было принято по ряду причин, которые касаются поведения игрока. В частности, Икарди, будучи капитаном, мало говорит в раздевалке.

Помимо командных вопросов, «Интер» недоволен тем, что Икарди никак не комментировал заявления жены и агента Ванды Нары, которые нередко создавали трудности для клуба, тренера и игроков.

После тщательного анализа фактов и по ряду причин «Интер» решил назначить капитаном Самира Хандановича, не считая Икарди подходящим капитаном в данный момент.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia